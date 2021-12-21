Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Komandolar kar kış dinlemeden vatan nöbetini sürdürüyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Ardahan'da 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan komandolar, terörle mücadeleye yönelik operasyonlarını kar kış demeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Ardahan'da terörle mücadelede görev alan komandoların karla kaplı dağlık bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürütürken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Fotoğraflarda, zorlu kış şartlarında görev yapan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan komandolar yer aldı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Fotoğraflarla birlikte 'Bitmeyen bir aşk, dinmeyen bir sevdadır Vatan' mesajı paylaşıldı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ardahan Komando Terörle Mücadele
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