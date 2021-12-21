Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 11:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: 2021'de tüm terör örgütlerinden 156 eylemi engelledik
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'dan bugüne kadar şehirlerde herhangi bir terör olayının yaşanmadığını belirterek, "2021'de tüm terör örgütlerinden 156 eylemi engelledik" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Terörle mücadeleye ilişkin konuşan Soylu şu bilgileri verdi:
"Çok şükür ki 31 Aralık 2016’dan beri, şehirlerimizde herhangi bir terör olayı yaşanmamıştır. PKK’nın kırsaldaki eylem etkinliği bile son 6 yılda yüzde 95 azalmıştır. Eylem etkinliği anlamında bir ilginç veri daha paylaşmak isterim. Tüm terör örgütlerinden 2017 yılında 697 önemli olay engellemiştik; bu sayı her yıl azaldı ve 2021 yılı için 156’ya geriledi. Yani hem gerçekleşen eylem sayıları hem de oluşmadan engellenen eylem sayıları azaldı. Bu da terörle mücadeledeki başarımızın net bir özetidir."
Etiketler: Süleyman Soylu Terörle Mücadele Terör Örgütü
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