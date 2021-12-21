İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Terörle mücadeleye ilişkin konuşan Soylu şu bilgileri verdi:

"Çok şükür ki 31 Aralık 2016’dan beri, şehirlerimizde herhangi bir terör olayı yaşanmamıştır. PKK’nın kırsaldaki eylem etkinliği bile son 6 yılda yüzde 95 azalmıştır. Eylem etkinliği anlamında bir ilginç veri daha paylaşmak isterim. Tüm terör örgütlerinden 2017 yılında 697 önemli olay engellemiştik; bu sayı her yıl azaldı ve 2021 yılı için 156’ya geriledi. Yani hem gerçekleşen eylem sayıları hem de oluşmadan engellenen eylem sayıları azaldı. Bu da terörle mücadeledeki başarımızın net bir özetidir."