Gündem
TRT Haber 25.09.2025 15:01

Köftede kalp, baklavada boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan, taklit veya hile içeren gıda ürünleri listesini güncelledi. Son yapılan testlerde; köftede kalp, baklavada gıda boyası tespit edildi.

Köftede kalp, baklavada boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen her ürün Bakanlığın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet sitesinden paylaşılıyor.

 

Köftede kalp, baklavada boya tespit edildi

Yapılan son analizlerde, Antalya Döşemealtı'nda faaliyet gösteren Dana Köfte Piyaz Salonunda köftede kalp tespit edildi.

Ankara Mamak'ta Erzincan Et Tavuk Sakatat Pazarında satılan dana kıymada kanatlı eti bulundu.

Köftede kalp, baklavada boya tespit edildi

Ankara Yenimahalle'de Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta'da fıstıklı sarı burma baklavada gıda boyası olduğu belirlendi. Aynı hile Yenimahalle'de faaliyet gösteren Hacıoğlu Baklava Börekteki fıstıklı baklavada da saptandı.

