Köftede kalp, baklavada boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen her ürün Bakanlığın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet sitesinden paylaşılıyor.
Yapılan son analizlerde, Antalya Döşemealtı'nda faaliyet gösteren Dana Köfte Piyaz Salonunda köftede kalp tespit edildi.
Ankara Mamak'ta Erzincan Et Tavuk Sakatat Pazarında satılan dana kıymada kanatlı eti bulundu.
Ankara Yenimahalle'de Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta'da fıstıklı sarı burma baklavada gıda boyası olduğu belirlendi. Aynı hile Yenimahalle'de faaliyet gösteren Hacıoğlu Baklava Börekteki fıstıklı baklavada da saptandı.