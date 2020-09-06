Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını hatırlattı.

Koca, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" dedi.