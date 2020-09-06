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Koca'dan sağlık çalışanlarına: Mücadelenin karşılığı elbette bu değil
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin uzatılmasıyla ilgili "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını hatırlattı.
Koca, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" dedi.
Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020
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