Haber Giriş: Kaynak: AA
Son 10 günde 91 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, "TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 13:51
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