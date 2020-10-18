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Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı: Sağlam giren hasta çıkar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu" sözleriyle bir fotoğraf paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İstiklal Caddesi'nde bugün çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafı, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" başlığıyla paylaşan Koca, "Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim" sözlerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca KoronavirüsSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 23:56
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