Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum" sözlerinikullandı.
Erdoğan, paylaşımında Pakdil'in fotoğrafı ve "İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün nasıl kayıp gidecek elinizden" sözünün yer aldığı bir de görsele yer verdi.
Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/YBiUzcppew— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 22:51
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