Sağlık Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

"3 bin lira pandemi desteği vaadi"

Vatandaşlara, "Sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın" uyarısı yapılan açıklamada, şunlar anlatıldı:

"Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."