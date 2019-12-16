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KKTC'ye konuşlanacak ilk İHA Geçitkale Havaalanı'na indi16 Aralık 2019 Pazartesi 08:02 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:12
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na iniş yaptı.
KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat Geçitkale Havaalanı'na indi.
KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.
KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
Kaynak: AA
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