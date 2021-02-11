Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'ye 40 bin ilave aşı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bugüne kadar 40 bin doz koronavirüs aşısı gönderildiğini ve bugün 40 bin doz daha aşı gönderileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu.
Salgınla mücadelede KKTC'ye Türkiye'den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Kovid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı.
Oktay, "Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." dedi.
Etiketler: KKTC Koronavirüs Aşısı Aşı Çalışmaları Fuat Oktay
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