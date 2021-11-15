KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen törene, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğamiral Tolga Genç, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.



KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Seniha Birand Çınar, Kıbrıs Türk halkının ülkesindeki Türk varlığını, başı dik, korkusuzca sürdürmek için 1960 Antlaşmalarından kaynaklanan hukukunu, hakkını, muhafaza ederek varoluş mücadelesi verdiğini anlattı.



"Bugün, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden, doğuştan hür ve eşit olan bütün insanların hür ve eşit yaşamalarına inanan, Irk, milli menşe, dil ve din gibi farklara dayalı olarak insanlar arasında ayırım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü reddeden, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve dünyada tam bir barış ve istikrarın, özgürlüğün, insan haklarının egemen olması duygu, düşünce ve salikleriyle, o zamanki adıyla Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi tarafından oy birliği ile ilan edilen devletimizin 38'inci yıl dönümü."

"Rum tarafı kendini adanın yegane sahibi olarak görüyor"

KKTC’nin bugüne kadar kalıcı barıştan ve istikrardan yana olduğunu her fırsatta ortaya koymasına rağmen hala uluslararası planda hak ettiği yerini alamamış olduğunu belirten Çınar, ''Bunun nedeni, Rum tarafının kendini adanın yegane sahibi olarak görmesi ve Kıbrıs Türk halkının tüm haklarını gasbetmeyi bir hak olarak ileri sürmesidir'' dedi.



Çınar, KKTC'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Akdeniz'de barışın simgesi olarak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sonsuza dek yaşayacağını sözlerine ekledi.