Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet, Kudüs turlarını yeniden başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, pandemi nedeniyle ara verilen Kudüs turlarını, 4 Ocak 2022 itibarıyla tekrar düzenleyecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, ilk tur için son başvuru 10 Aralık 2021'e kadar yapılabilecek. 2022 yılı boyunca 37 tur düzenlenecek.
"Üç gece dört gün" şeklinde gerçekleştirilecek ziyaretlerde, iki ayrı konaklama türü olacak. Her iki konaklama türünde de yolculara üç öğün yemek verilecek.
Bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek
Katılımcılar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek.
Kudüs ziyaretlerine katılacaklara yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek.
Tura katılanlar, ilgili makamlarca COVID-19 salgını nedeniyle alınmış tüm tedbir ve kurallara uymakla yükümlü olacak. Yolculara seyahat sigortası da yapılacak.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Kudüs Mescid-i Aksa
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