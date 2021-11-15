Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Kış-3 operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Bingöl'de “Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt (Lice-Sağgöze)” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması için yürütülen Eren Kış Operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.
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