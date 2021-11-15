PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Bingöl'de “Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt (Lice-Sağgöze)” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 103 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması için yürütülen Eren Kış Operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.