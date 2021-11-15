Meclis Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mektubunda, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gönderdiği nazik davet için teşekkür etti.

Şentop, mektubunda, KKTC'nin istiklalini temsil eden ay yıldızlı bayrağın göklerde dalgalanmaya başladığı 15 Kasım 1983 tarihinin, kardeşleri Kıbrıs Türklerinin olduğu kadar Türk halkının da aynı coşkuyu ve sevinci yüreğinde hissettiği şanlı gün olduğunu anlattı. Şahsı ve TBMM üyeleri adına aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andı. Tatar'ın ve Kıbrıs Türklerinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'na gönderdiği mektupta da KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutladı.

Sennaroğlu'nun şahsında Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi üyelerinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.