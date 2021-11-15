Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ziyaret kapsamında gerçekleştireceği temas ve görüşmelerde, Lübnan'la ikili ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret vesilesiyle, Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe ile yapacağı görüşmenin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakanı Necip Mikati tarafından kabul edilmesi bekleniyor.