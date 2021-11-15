Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Lübnan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ziyaret kapsamında gerçekleştireceği temas ve görüşmelerde, Lübnan'la ikili ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret vesilesiyle, Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe ile yapacağı görüşmenin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakanı Necip Mikati tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Lübnan
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