Türkiye'deki en yaşlı Kıbrıs gazilerinden Reşat Çolak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlı tanıklarından. O gün yaşadıkları hafızasında hala taptaze.

Kıbrıs Gazisi Çolak, Hava Kuvvetleri'ne 16 yaşında girdi. 40 yıl boyunca pek çok filo ile uçtu. 1990 yılında emekli oldu.

Görevi boyunca ve emeklilik yıllarında aldığı madalya, plaket ve şiltler başta olmak üzere pek çok anısını koleksiyonu ile yaşatmaya devam ediyor.

Evinin salonunu müzeye çevirdi

Reşat Çolak o günleri şöyle anlatıyor:

"Saat Kıbrıs saati ile 05'te havadan Beşparmak Dağları'nın güneyinde Girne bölgesine atış yapılacak. Denizden de Girne'nin yakınlarına deniz piyadeler çıkarma yapacak. Bunlar gemilere korkunç atış yapıyorlar, gemiler yanaşamıyor. 3 tane murip biz tam gelip üzerinden geçtik. Beşparmak Dağları'nın üzerine geldik. Korkunç bir uçaksavar atışı var.

Hala o heyecanı yaşıyorum. Sanki bir kuvvet o mermileri sağa sola itiyor, biz 20 uçak arasından geçiyoruz. Ben 47 sene evvel bu göreve nasıl gittiysem şu anda 87 yaşında olmama rağmen hazırım. Evde de uçuş tesisatlarım duruyor, koşarak gelirim"

70 yıllık askeri birikimini, müzeye çevirdiği evinin salonunda sergiliyor. Evinin kapısı kendisini ziyaret etmek isteyen herkese açık.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Seyit Taşdelen