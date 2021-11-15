Meclis'te bütçe mesaisi sürüyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu hafta 4 bakanlığın bütçesi daha görüşülecek.

Yarın, Milli Savunma, Çarşamba günü ise Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri ele alınacak.

Ulaştırma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri de komisyonun gündeminde olacak.

İcradan çocuk teslimine son

İcra yoluyla çocuk teslimine son veren 5'inci yargı paketinin görüşmeleri Genel Kurul'da devam edecek.

Yeni düzenlemeye göre, çocuk teslimi işlemleri icra dairelerinden alınıp Adalet Bakanlığı bünyesine taşınacak.

Ebeveynleri boşanmış çocuklar için çocuk teslim merkezleri oluşturulacak.

Çocuk tesliminde psikolog, pedagog ve çocuk gelişimciler devrede olacak.

Yargı paketinde mezat yoluyla satılan hacizli malların satışına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Hacizli malın mezat salonlarında satışına son verilecek. İhale süreçleri elektronik ortamda yapılacak.

Meclis'te grup toplantıları

Liderler yeni haftada da grup toplantılarında kürsüde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü AK Parti grubunda gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, yarın partilerinin grup toplantılarında kürsüde olacak.

İyi Parti grup toplantısının ise çarşamba günü yapılması bekleniyor.