İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 6 bin 594 şüpheli hakkında işlem yapılırken, gözaltına alına bu kişilerden 698'i tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplamda 1 ton 223 kilo 552 gram uyuşturucu madde ile 152 bin 965 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerinin son olarak 30 Ekim-8 Kasım tarihlerinde Bahçelievler ve Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Kargodaki lokum kutularında uyuşturucu madde saklanmış

Şişli'de şüphe üzerine bazı kargo paketlerinde narkotik köpeklerinin de yardımıyla inceleme yapan polis, lokum kutuları içerisinde toz halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bahçelievler'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş uyuşturucu madde bulundu.

Her iki operasyonda toplamda 128 bin 960 adet extacy hap, 9 kilo 172 gram kokain, 1 kilo 960 gram metamfetamin, 6 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca 16 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.