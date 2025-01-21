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Gündem
AA 21.01.2025 23:42

KKTC'de, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 22 Ocak'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

KKTC'de, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi
[Fotograf: AA]

KKTC Resmi Gazetesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından alınan ulusal yas kararı yayımlandı.

Kararda, "Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi." ifadeleri yer aldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Otelin içi görüntülendi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Otelin içi görüntülendi

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