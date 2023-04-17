KIZILELMA ve Bayraktar TB3, TCG Anadolu'nun güvertesinde

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle artık Türk donanmasının hizmetinde.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkın ziyaretine açılacak.

Sarayburnu Limanı’nda demirleyen olan gemi aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.

İşte TCG Anadolu gemisini ziyaret edilebilecek günler:

17 Nisan saat 13.00-18.00

18 Nisan saat 10.00-18.00

19 Nisan saat 10.00-18.00

21 Nisan saat 10.00-18.00

22 Nisan saat 10.00-18.00

23 Nisan saat 10.00-18.00

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ziyarete açılacak TCG Anadolu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bayraktar, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın kapısında ilk nöbetinde; Sultan Ahmet'e, Süleymaniye'ye, Topkapı Sarayı'na ve Galata Kulesi’ne selam duran ülkemizin ilk uçak/siha gemisi TCG-Anadolu'nun güvertesinde; Bayraktar KIZILELMA ve BayraktarTB3'ü milletimizle buluşmaya hazırladık."