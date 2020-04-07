Haber Giriş: Kaynak: AA
Kızılay'ın ilk plazma bağışçısı Dr. Demir oldu
Yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay'ın ilk plazma bağışçısı oldu.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da yer aldığı plazma alma işlemi Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde yapıldı. Koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay'ın ilk plazma bağışçısı oldu.
Başkan Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını belirtti.
Bir haftada 6 hastaya umut
Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğine dikkat çekti.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 15:18
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