Türk Kızılay, Belarus'a gönderilmek üzere içinde ısıtıcı, yatak, battaniye, yastık, uyku tulumu ve kişisel koruyucu malzemelerin bulunduğu yardım tırı hazırladı.

Yardım malzemelerinin tamamı Kızılay Lojistik Şirketi organizasyonuyla bölgeye ulaştırılacak. Talep doğrultusunda yeni sevkiyatlar planlanacak.

İstanbul'dan yola çıkan tır için uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Türk Kızılay genel müdür yardımcıları Alper Küçük ve İbrahim Özer'in yanı sıra Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Jagan Chapagain, IFRC Avrupa Direktörü Birgitte Bischoff Ebbesen de katıldı.