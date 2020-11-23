Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında cumartesi günü saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazar sabahı saat 10.00'da son buldu. Pazar akşamı saat 20.00'de tekrar başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ise saat 05'00'te bitti.

Kısıtlamanın son bulmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Sabahın erken saatlerinde dükkanlarına gelen esnaflar kepenklerini açtı. Haftanın ilk günü olması nedeniyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu oluştu.

"Kısıtlama biter bitmez buraya geldim"

Kısıtlamanın bitmesiyle beraber sokağa çıktığını belirten bir vatandaş, "Bankada işim vardı. Yoksa ne işim var sokakta. 06.30 gibi buradaydım. Kısıtlama biter birmez direk buraya geldim" dedi.

AVM'lerde ilginç görüntü

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi üzerine sokağa çıkan vatandaşlar havaların da soğumasıyla alışveriş merkezlerine akın etti. Alışveriş merkezlerindeki restoranların gel-al hizmeti vermesi üzerine birçok vatandaş aldıkları yemekleri yere oturarak yedi. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala yoğunluğun gözlendiği İstiklal Caddesi'nde kalabalığın dağılmadığı görüldü. Caddede izmet veren büfelerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yemeğini alan vatandaşlar sokak ortasında yemeğini yedi.