İyi Parti'de art arda gelen istifa ve ihraçlar il teşkilatlarına da uzandı.

Kayseri İl Başkanlığı Kurucu Teşkilat Başkanı İsmail Tanrıöven'in de aralarında olduğu 5 kişi partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa metninde, genel merkez ve il teşkilatlarında partiye sızma teşebbüsleri hakkında, İyi Parti vekil ve yöneticilerine yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığı vurgulandı. Partinin kuruluş değerlerinden ve Türk milliyetçiliğinden saptığı açıklamalarına yer verildi.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesi de istifa gerekçeleri arasında yer aldı.

Gaziantep'te 10 kişi istifa etti

Gaziantep'te İyi Parti il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapmış 10 kişi, partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler Türk milliyetçisi kişiler olarak Türk milliyetçiliği fikrinin iktidara gelmesi amacıyla İyi Partinin kuruluşunda yer aldık ancak geldiğimiz noktada Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden bir şekilde uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişiler ve her türlü terör örgütüne güzellemeler dizen şahıslar getirilmiştir. Özetleyecek olursak İyi Partinin kuruluşunda yer alan Türk milliyetçilerinin tasfiyesi, FETÖ ile iltisaklı kişilerin partide çeşitli görevlere getirilmeleri ve HDP'nin de içinde bulunduğu bir grupla 'mahremiyet ilkesine bağlı kalarak' Anayasa çalışması yapıldığı iddiaları bizlerin İyi Parti'ye ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e olan güvenimizi fazlasıyla sarsmıştır."