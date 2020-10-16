Meclis Genel Kurulu'nda esnafa vergi indirimi getiren torba teklifin görüşmeleri tamamlandı.

Düzenleme ile büyükşehirlerde "kırsal mahalleler" belirlenecek. Kırsal mahalle esnafına vergi kolaylığı getirilecek.

Esnafa 'kırsal' desteği

Düzenlemeyle büyükşehir sınırları içinde "kırsal mahalle" tanımı getirilecek.

Şehir merkezine uzak olan ve belediye hizmetlerine erişimde zorlanan esnaf, gelir vergisinden muaf ise emlak vergisi de ödemeyecek. Su faturaları indirimli olacak.

Ticari ya da turist faaliyette bulunan esnaf için de vergi indirimi uygulanacak.

Tıp fakültesi açmak zorlaşıyor

Vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilmesinin şartları da değiştirilecek. 200 yataklı hastanesi olmayan vakıf üniversiteleri tıp fakültesi açamayacak. Bu konuda hastanelerin eksiklerini tamamlaması için 2 yıl süre verildi. Mevcut hastaneler çalışmalarına devam edecek ancak yeni açılacak hastaneler için belirlenen şartlar aranacak.

Baz istasyonlarına ilişkin maddeler ise tekliften çıkarıldı.