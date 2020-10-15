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Görev esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Üs Komutanlığı'nda görev sırasında rahatsızlanan Deniz Er Volkan Soy'un kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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