Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pençe Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyine hava harekatı yapıldığı belirtildi.

Hava harekatı neticesinde, terör örgütü PKK’nın kırmızı listede aranan elebaşlarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi.

Tepe kadrosuna ağır darbe

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi.

“Hava Kuvvetlerimiz terör örgütüne büyük darbe vurdu”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pazar günü İzmir'de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"ndeki açıklamalarında terörle mücadeleye de değinmişti.

TSK’nın kendisine verilen görevleri bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, “Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta Hava Kuvvetlerimiz büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük darbe vurdu. Bugüne kadar bu operasyonlarda görev alan pilotlarımıza, onların komutanlarına ve Hava Kuvvetleri Komutanı'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyor, kendilerini en samimi duygularla kutluyorum.” demişti.

Kaynak: TRT Haber/AA