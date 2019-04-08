Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe Harekatı 20'ye yakın hedef vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri kaynaklara göre terör örgütü Irak'ın kuzeyinde iyice köşeye sıkıştı. Operasyonun detaylarına TRT Haber muhabiri Cuma Yavuz ulaştı.

İşte, örgüte darbe vuran Pençe Harekatı'nın ayrıntıları.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta hava kuvvetlerimiz büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu" dedi.

Harekatın adı Pençe idi.

Irak'ın kuzeyine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Türkiye-Irak sınırı boyunca terör kampları yerle bir edildi.

20'ye yakın hedef vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü ağır kayıplar verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefinde terör örgütü ele başları var.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda yürütülen harekat kapsamında, 21 Mart’ta PKK'nın ele başlarından Rıza Altun'u taşıyan araç vuruldu.

Operasyonda örgütün Avrupa başta olmak üzere yurt dışı istihbaratını sağlayan ve batıdan gelen maddi desteği Kandil’e akıtan teröristler öldürüldü. Operasyonda ağır yaralanan PKK'lı Altun da takipte.

Askeri kaynaklara göre bu operasyon teröristlere lojistik ve kaynak desteğini de kesti.

Örgüte katılım neredeyse sıfır

Yine askeri kaynaklara göre, Pençe Harekatı ile terör örgütü iyice köşeye sıkıştı. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil. Terör örgütünün içinde bulunduğu bu durum örgüte katılımı da etkiledi. Kaynaklara göre örgüte katılım neredeyse sıfır.

Hava harekatlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde sahada da mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

2017 yılında uygulanmaya başlanan önleyici mücadele konsepti kapsamında bölgeye inşa edilen 12'si yeni toplam 18 üs ile sahadaki terörle mücadele faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Haber: Cuma Yavuz