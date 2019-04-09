AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki oylarla ilgili açıklama yaptı.

YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 9 Nisan 2019

Yavuz, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, YSK'yı adres göstererek şu ifadeleri kullandı:

"YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz."

Kaynak: AA