İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Soylu, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını söyledi.

"87 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Soylu, son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröristlere yönelik ikna faaliyetlerinin sürdüğünü hatırlatan Soylu, "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu" dedi.