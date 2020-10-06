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Eski emniyet mensubu 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
8 ilde Samsun merkezli yürütülen FETÖ operasyonunda, eski emniyet mensubu 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma yapıldı.
Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 10:24
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