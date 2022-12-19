Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ’lı bir teröristin Suriye’den Türkiye'ye sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu şahıs Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu tespit edildi.