Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi kırsalında görev yapan hudut kartalları, Suriye’den yasa dışı yollarla yurda girmek isteyen grubu tespit etti.

5’i Rus, 1’i de Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında yer alan Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arananan DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi. pic.twitter.com/6bIDKDoOGb