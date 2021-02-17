Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı sınırda yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i Rus, 1'i Libya uyruklu 6 kişi Hatay sınırında yakalandı. Şüphelilerden Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi kırsalında görev yapan hudut kartalları, Suriye’den yasa dışı yollarla yurda girmek isteyen grubu tespit etti.
5’i Rus, 1’i de Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında yer alan Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arananan DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi. pic.twitter.com/6bIDKDoOGb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2021
Etiketler: DEAŞ Milli Savunma Bakanlığı
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