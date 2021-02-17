Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 FETÖ'cüyü Yunanistan'a kaçıran şüpheliler yakalandı
FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan, Deniz Harp Okulu'ndan atılan ve ByLock kullanıcıları olan 2 firari şüphelinin Yunanistan'a kaçmasını sağlayan 2 kişi Ankara'da yakalandı.
Kamuoyunda FETÖ VİP dinleme soruşturması diye bilinen usulsüz dinleme soruşturmalarından tutuklu E. D.'nin çocukları olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen E.D. ve Z.M.D.'nin Yunanistan'a kaçtığı belirlendi.
Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 firarinin kaçmasına aracılık eden 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden Z.H.Y.'nin ise eski Ağolis Akademisi öğretim üyesi ve sınav sorularının çalınmasına ilşkin dosyadan firari olarak aranan B.E.'nin kızı olduğu anlaşıldı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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