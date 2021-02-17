Kamuoyunda FETÖ VİP dinleme soruşturması diye bilinen usulsüz dinleme soruşturmalarından tutuklu E. D.'nin çocukları olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen E.D. ve Z.M.D.'nin Yunanistan'a kaçtığı belirlendi.

Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 firarinin kaçmasına aracılık eden 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden Z.H.Y.'nin ise eski Ağolis Akademisi öğretim üyesi ve sınav sorularının çalınmasına ilşkin dosyadan firari olarak aranan B.E.'nin kızı olduğu anlaşıldı.