AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” sözlerine tepki gösterdi.

Çelik Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır."

Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir."

“Cumhurbaşkanımız teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ediyor”

"Cumhurbaşkanımız teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ediyor. Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanmaktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına bu mücadeleye liderlik etmeye devam ediyor.

PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklardır. Cumhurbaşkanımız ise kim ne derse desin milletimiz ve devletimiz için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır."

