İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olarak aranan kişilerin yakalanması amacıyla örgütün 29 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında daha önce haklarında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 30'u yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda, 17 bin 515 euro, 6 bin 950 lira ve örgütsel yayın ele geçirildi.