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Kıran-6 Operasyonu başladı13 Kasım 2019 Çarşamba 09:32 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:45
İçişleri Bakanlığınca, jandarma Komando, JÖH, güvenlik korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personelle, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalında Kıran-6 operasyonu başlatıldı.
Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatıldı.
Operasyona, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli, Jandarma komando, JÖH ve güvenlik korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel katılıyor.
Kaynak: TRT Haber
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