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Kıran-6 Operasyonu başladı

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:32 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:45

İçişleri Bakanlığınca, jandarma Komando, JÖH, güvenlik korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personelle, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalında Kıran-6 operasyonu başlatıldı.