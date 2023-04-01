Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrasında çektirdiği fotoğraf tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada tepki toplayan fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun, seccadenin üzerine ayakkabılarıyla bastığı görüldü.

İstanbul'da bir iftar programı sonrası çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun yanısıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı CHP'li isimler yer aldı.

Tartışma yaratan seccade fotoğrafı

Tepkiler üzerine, fotoğrafa ilişkin önce CHP'den açıklama geldi.

Çekim sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccadenin fark edilmediği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Seccadeyi görmediği için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" dedi.