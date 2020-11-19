CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Meşru bir partinin genel başkanının bir mafya liderine sahip çıkması üzücü" diyen Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in kendisini arayarak üzüntülerini ilettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bu konuda beni duygulandıran telefon sayın Seval Türkeş’e ait. Aradı üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da rahatsızlık yarattığını söyledi. Biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz” dedi.

