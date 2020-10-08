Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (Deva) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı düzenlendi.

Kurultay konuşmasında, "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" ifadesini kullandığı hatırlatılarak, "Deva Partisi'ne bakışınız nedir, ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "dostlarımız" kelimesiyle neyi kastettiğini daha önce açıkladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin çiftçileri, emeklileri, işçileri, sanayicileri, esnafı bütün bunlarla biz iktidar olacağımız vurgusunu yaptık. Elbette DEVA Partisi yeni kuruluyor. Bugün sadece ziyarete geldik, herhangi ittifak görüşmesi olmadı. Bugün için de bir ittifak gündemde değil, ancak seçim sathımahaline girersek belki oturulur, seçim yasasında değişik yapılmazsa ki o konuda da bazı çalışmaların yapıldığını biliyoruz, belki o dönem gündeme gelebilir. Diğer partilerle oturulur konuşulur ama bugün aslolan Türkiye'nin sorunlarına nasıl bakacağımız, sorunları nasıl çözeceğimizdir. Dolayısıyla DEVA Partisi ayrı parti biz ayrı partiyiz, iki partinin ekonomiye, dış politikaya, eğitime, tarıma bakışı farklı olabilir."

Babacan: Türkiye'nin genel sorunlarını ele alıp fikir alışverişinde bulunduk

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da görüşmede Türkiye'nin genel sorunlarını ele alıp fikir alışverişi yaptıklarını belirtti. Hastalığı süresince Kılıçdaroğlu'nun kendisini birkaç kez aradığını belirten Babacan, Kılıçdaroğlu'na ayrıca teşekkür etti.

İki liderin görüşmesine genel başkan yardımcıları da eşlik etti. Koronavirüse yakalanan ve virüsü yenen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kendisi gibi koronavirüsü atlatan Ali Babacan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.