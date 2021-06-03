CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programına İncirliova ilçesinden başladı. Serada çilek hasadına katıldı. Tarım işçileriyle kahvaltı yaptı. Köy kahvesinde üreticilerle sohbet etti.

CHP lideri, kanaat önderleri ve muhtarla da toplantıda bir araya geldi. Çiftçinin kalkınması için her köye bir ziraat mühendisi görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Parasını devlet verecek gideceksin köyde köylüye yardım edeceksin kardeşim. Toprak analizlerini yapacaksın neyi ekip biçeceğini söyleyeceksin ona. Hayvancılık varsa orada bir veteriner tayin edeceksin oraya. Veteriner gidecek tedavilerini yapacak" dedi.

"Üniversitelerin bilgi üretmesi lazım"

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomi de vardı. "Genç nüfus en büyük zenginliğimizdir" dedi. Üniversiteleri işaret etti:

"Katma değeri yüksek ürün üretmemiz lazım. Katma değeri yüksek ürün üretmek için ne yapmalıyız? Dünyada bilinen tek yolu var. Tek yolu var. Üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversite bilgi üretecek ki sanayici üretilen bilgiyi elle tutulan metaya dönüştürsün"