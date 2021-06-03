Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyet ile görüştü.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da yer aldı.