Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyet ile görüştü.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
[Fotoğraf: AA]
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Azerbaycan
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