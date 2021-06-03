AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmeleri ile başlayacak. Ardından kurulun diğer üyeleri ile görüş alışverişinde bulunulacak.

Koronavirüs salgını ile mücadele, yeni anayasa çalışmalarındaki son durum, terörle mücadele operasyonları ve bölgesel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemini kamuoyu ile paylaşacak.



