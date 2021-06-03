Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, şair Nazım Hikmet'in 58. ölüm yıl dönümü nedeniyle şairin "Kız Çocuğu" isimli şiirini yayımladı.

Şiirle birlikte mesaj da yayımlayan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Savaşı, yoksulluğu, hürriyet arayışını, insanın evrensel hikâyesini anlatan büyük şairimiz Nazım Hikmet’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Türkçe’nin göğü altında yükselen çınar ağacı tüm dünyanın sevgisini kazanmış bir şairimiz. Kız Çocuğu şiirini kendi sesinden dinleyelim."