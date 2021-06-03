Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ elebaşının avukatına 9 yıl 9 ay hapis
FETÖ elebaşının avukatlarından Adnan Şeker, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şeker, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamalarını reddeden Şeker, 33 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek, yargılamanın son bulmasını istedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin beraatını talep etti.
Beyanların ardından mahkeme heyeti, suçunun "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında kaldığı gerekçesiyle sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov'u kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz