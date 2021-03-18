Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
[Fotoğraf: İHA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesi Alçıtepe köyüne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Muhtarlar ve partililerle köy meydanındaki bir kahvehanede görüşen Kılıçdaroğlu, Şehitler Abidesi'ne geçerek anıta çelenk bıraktı.
Abide alanındaki şehitliğe karanfil bırakan Kılıçdaroğlu'na partisinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer eşlik etti
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale Zaferi Şehit
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