İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 14 Mart 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin 4 sanık yönünden yeniden görülen dava karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, Uçmak ve diğer iki sanığa, Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'ı kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı 30'ar yıl hapis cezası verdi.

Emin Birdal ise "silah sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı.

İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili alt mahkemenin kararını Yargıtay bozmuştu. Gerekçe ise Çakıcı ve Çalışkan'a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklara verilen hapis cezalarının az bulunmasıydı.