Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesinde; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve Avrupa Birliği ele alındı.
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