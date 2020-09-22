CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Ankara Keçiören'de saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına sahip çıktı.

"Bütün sağlık çalışanlarına bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak yürekten teşekkür ediyorum, sizlere minnet borçluyuz. Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil. Şiddeti kendi düşünce dünyamızın dışına çıkarmalıyız."

"Koronavirüs meslek hastalığı olsun"

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Türk Tabipleri Birliği kapatılsın' sözlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"COVID-19 ile mücadele edenler hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz. Sağlık çalışanları özverili çalışıyorlar, günün 24 saati çalışıyorlar. Bana söyler misiniz hangi politikacı günün 24 saat çalışıyor? Bir talepleri var Türk Tabipler Birliği'nin ve tüm sağlık çalışanlarının, COVID-19 meslek hastalığı olsun. Bu bir meslek hastalığı mıdır bu bir meslek hastalığı."

