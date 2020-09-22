Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Ankara'da önemli görüşme: Bakan Akar, El-Meşri ile bir araya geldi
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi. Ankara'daki görüşmede Türkiye'nin Libya meşru hükümetine desteğinin süreceği vurgulandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen Akar ve Meşri arasındaki görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı, "Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği" belirtildi.
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktaran Bakan Akar tarafından Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği kaydedildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 14:17
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